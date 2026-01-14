WADA определило, какую сумму должна внести РФ в бюджет агентства за 2026 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило, что Россия должна выплатить взнос в WADA за 2026 год в размере $1 440 483. Об этом свидетельствуют документы WADA, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Такую же сумму должны выплатить Всемирному антидопинговому агентству в 2026 году Франция, Германия, Италия и Великобритания. США определен взнос в $3 957 756, Канаде - $1 978 878, Японии - $1 502 800. По состоянию на 9 января взносы за 2026 год уже выплатили Эстония, Литва, Португалия, Израиль, Коста-Рика и Саудовская Аравия.

Россия до своего ухода из Совета Европы (СЕ) ответственно выплачивала ежегодные взносы во Всемирное антидопинговое агентство. Взнос за 2022 год размером $ 1 177 557 был отправлен в WADA еще в начале того же года.

16 марта 2022 года Российская Федерация прекратила свое членство в СЕ, после чего пресс-служба Министерства спорта РФ заявила, что Россия, несмотря ни на что, не отказывается от уплаты взносов и готова его осуществить в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.

Летом 2024 года WADA получило от РФ первую часть взноса за 2023 год ($53 237 из $ 1 267 023). Оставшаяся часть суммы была переведена во Всемирное антидопинговое агентство в декабре 2024-го, однако из-за сложности проведения платежей, вызванной международными санкциями, по состоянию на 9 января эти деньги до сих пор не поступили на счет WADA. Соответственно, Россия не выплачивала взносы во Всемирное антидопинговое агентство как за 2024-й, так и за 2025 год.

США из-за несогласия с политикой WADA на протяжении двух последних лет отказываются платить взносы в бюджет агентства. Задолженность американцев перед WADA уже составляет почти $7,5 млн.