Губерниев поддел Дзюбу в ответ на критику

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. Форвард заявил, что Губерниев совершенно не разбирается в футболе.

«Артём Дзюба прекрасен! Люблю его! Тут он мне напоминает киноперсонажа Промокашку из культового фильма (кинокартина «Место встречи изменить нельзя». — Прим. «Чемпионата»)! Ну, так и я могу — воскликнул Промокашка, глядя на игру Шарапова на фортепиано!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что Губерниев является советником министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва.