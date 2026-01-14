Дзюба высказался о наследии Сергея Бодрова

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о посещении места гибели актера и режиссера Сергея Бодрова.

– Еще одно тяжелое место в Осетии – место гибели Сергея Бодрова. Расскажи, что этот человек для тебя значит.

– Мы ездили по горам, там нам показывали, как сошел этот ледник... Заехали в то место, где предположительно съемочная группа была заживо погребена.

Бодров вообще для всех нас культовый актер из-за фильмов «Брат» и «Брат-2». Мудрый человек. Его цитаты, как сейчас у Жириновского, про которого при жизни думали, что он не совсем здоров, какой-то шут или клоун... А сейчас осознали, насколько великим он был и как видел все далеко наперед.

Сейчас им все восхищаются. Так и Бодров, мне кажется, опередил свое время. И такое несчастье. Надо же так... Ледник раз в 20-30 лет сходит, и именно с ними это случилось. Значит, Бог его забрал к себе пораньше, – сказал Дзюба.