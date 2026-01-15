Свищев обратится в ЕСПЧ из-за рекомендаций НОК Латвии

Рекомендации Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии в отношении российских и белорусских атлетов разрушают основы олимпийского движения и будут обжалованы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее латвийский портал Inbox.lv сообщил, что НОК Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать контактов с атлетами из России и Белоруссии. В частности, им запрещено общаться и делать общие фотографии.

"Рекомендации НОК Латвии - не просто вопиющий случай дискриминации, это сознательное разрушение самих основ олимпийского движения, духом которого всегда было равенство, честная борьба и единство вне политики. Призывать спортсменов избегать контактов, общих фотографий и даже общения с коллегами из России и Белоруссии - не протокол, это идеология спортивного апартеида. Такие действия грубо нарушают принципы Олимпийской хартии, запрещающие любую форму дискриминации, и превращают спортсменов в заложников политической истерии. Я не намерен оставлять это без ответа, я готовлю обращение в ЕСПЧ для защиты интересов российских спортсменов, чьи права грубо нарушены этими рекомендациями. Мы также направим официальные запросы в Международный олимпийский комитет с требованием дать правовую оценку этим скандальным указаниям и принять меры к тем, кто пытается превратить спортивные площадки в арену политических провокаций", - сказал Свищев.