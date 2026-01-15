«Это уже за пределами сознания». Фетисов отреагировал на рекомендации Олимпийского комитета Латвии своим спортсменам
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что рекомендации Олимпийского комитета Латвии своим спортсменам воздержаться от любых контактов с атлетами из России и Белоруссии находятся за гранью человеческого понимания.
Ранее агентство LETA сообщило, что Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для своих спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на Олимпийских играх 2026 года.
— Как можете охарактеризовать решение латвийского олимпийского комитета?
— А что тут характеризовать? Ну да, всё делают для того, чтобы не было общения, в приказном порядке даже. Все эти решения уже за пределами сознания. Зачем они это делают? Наверное, есть у них какая‑то задумка. Да и с кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен есть, который может хоть какую‑то ценность из себя представлять? — сказал Фетисов корреспонденту «Матч ТВ».
Олимпиада‑2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.