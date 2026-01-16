В Госдуме отреагировали на слова Трампа о российских хоккеистах

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент США Дональд Трамп не смешивает политику со спортом и понимает, что российские спортсмены заслуживают уважения. Ее слова передают РИА Новости.

«Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Саша Овечкин и Сергей Бобровский, заслуживает уважения. И отдельного внимания. Тем более, что они играют в лиге, которая уже многие годы привлекает самое большое внимание болельщиков в мире. Они гордятся тем, что на своем континенте смогли создать такую систему, которая привлекает лучших игроков со всего мира», — сказала Журова.

Президент США Дональд Трамп во время приема в Белом доме признал российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского легендарным.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.