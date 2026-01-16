OnlyFans-модель предложила заняться с ней сексом всем футболистам «Манчестер Юнайтед»

Порнозвезда и бывшя OnlyFans-модель Бонни Блю заявила о готовности вступить в интимную связь с капитаном «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем и его одноклубниками. Инцидент произошел вскоре после поражения команды от «Брайтона» в Кубке Англии. Об этом сообщает издание The Sun.

Неизвестные взломали личную страницу Фернандеша в X (бывший Twitter) и опубликовали ряд провокационных постов от его имени. Один из постов представлял собой предложение вступить в связь, адресованное 26-летней Блю. В ответ модель, настоящее имя которой Тиа Биллингер, в комментарии изданию Daily Star заявила, что не возражает против встречи с футболистом и добавила, что приглашение может распространяться и на других игроков команды.

Бонни Блю известна как скандальная персона с аудиторией более 300 тысяч подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Ранее она привлекала внимание резонансными заявлениями о своей личной жизни, а ее аккаунт на OnlyFans был заблокирован после попыток проведения экстремальных секс-челленджей.

В самом клубе подтвердили факт взлома аккаунта капитана. В официальном заявлении команда «Манчестер Юнайтед» сообщила, что страница Бруну Фернандеша была скомпрометирована, и призвала болельщиков игнорировать любые публикации и личные сообщения, появившиеся в этот период.