Mash: Трое пьяных хоккеистов «Трактора» на BMW снесли ворота ЖК в Челябинске

Пьяные хоккеисты клуба «Трактор» Джош Ливо, Михаил Григоренко и Андрей Никонов на белом внедорожнике BMW снесли ворота жилого комплекса «Ньютон» в Челябинске. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным канала, о происшествии сообщил местный житель.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

