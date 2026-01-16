В Чечне опровергли информацию о гибели чемпиона UFC Хамзата Чимаева в ДТП

Сообщения о трагической гибели чемпиона UFC Хамзата Чимаева в дорожно-транспортном происшествии являются ложными.

Об этом сообщает ИА «Чечня Сегодня» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией вокруг спортсмена.

«Он находится в Дубае. У него все хорошо», — прокомментировал источник.

Сегодня в социальных сетях активно распространяются неподтвержденные данные об аварии со смертельным исходом, в которой якобы участвовал Хамзат Чимаев.

Упразднение автоматической пролонгации водительских удостоверений, переориентация таксопарков на автомобили российского производства, внедрение обновленных дорожных знаков и организация обучения вождению на базе автопарков – лишь малая часть изменений, которые ожидают автомобилистов к 2026 году. «Газета.Ru» подготовила обзор наиболее важных нововведений для владельцев транспортных средств.