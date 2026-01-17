В Чечне опровергли информацию о гибели бойца Чимаева в ДТП

Информация о гибели бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева в результате ДТП в Грозном не соответствует действительности, сообщили РИА Новости президент бойцовского клуба "Ахмат" Мурад Бичуев.

© ТАСС/Zuma

Ранее в соцсетях стали распространяться сведения о том, что боец якобы скончался в результате крупной аварии. По словам Бичуева, в настоящий момент он в порядке и находится в ОАЭ.

"Просим не верить слухам и не распространять их", – подчеркнул президент бойцовского клуба.

