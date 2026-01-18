В зоне СВО погиб президент Федерации бокса российского региона

На спецоперации погиб президент Федерации бокса Самарской области Сергей Чернов. Мастер спорта, тренер, куратор социального проекта «Бокс в школу» и специалист по адаптивной физической культуре отправился в зону проведения СВО в качестве добровольца.

© Московский Комсомолец

Как сообщает "МК в Самаре", Чернов погиб при выполнении боевого задания. Церемония прощания с президентом региональной Федерации бокса состоится 19 января в Новокуйбышевске по адресу улица Островского, 32.

Прощание запланировано на период с 10:30 до 12:00.