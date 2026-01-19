Легенда сборной России отморозил палец во время марафона

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, который в 50 лет финишировал экстремальный марафон «Полюс холода» в Оймяконе, признался, что обморозил большой палец на левой ноге во время забега. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Когда снял носок, палец был синим, даже испугался, как бы ампутировать не пришлось. Меня тут же отвезли в больницу, сделали капельницу, обезболивающий укол. К счастью, все обошлось, осталась только боль», — поделился он.

Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе.