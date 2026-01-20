Сын Бекхэма объявил о разрыве отношений с родителями

«Никогда в жизни не чувствовал себя настолько униженно». Сын Дэвида Бекхэма объявил о разрыве отношений с родителями
Бруклин Бекхэм, сын бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, обвинил свою семью в унижении и попытках разрушить его брак, а также заявил об окончательном разрыве с ними отношений.
Ранее 26‑летний Бруклин заблокировал своих родителей в соцсетях. После чего Бекхэм‑младший призвал Викторию и Дэвида Бекхэм общаться с ним через адвокатов. Причинами конфликта называют нежелание Дэвида видеть Бруклина вместе с женой Николой Пельтц‑Бекхэм на юбилее экс‑футболиста. Также в СМИ упоминалось, что на своей свадьбе Никола отказалась от платья от Victoria Beckham, после этого мать Бруклина сорвала их танец. По мнению Бруклина, его родители проявляют неуважение к его супруге, при этом всячески пытаются создать имидж счастливой семьи. Бекхэм‑младший утверждает, что отец отказывался видеться с ним без камер и запрещал Николе Пельтц присутствовать на семейных встречах.
— Я молчал годами и всячески старался сохранить эти дела в тайне. К сожалению, моя семья и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставляя мне иного выбора, кроме как говорить за себя и рассказывать правду лишь о некоторых из опубликованных лживых историй. Я не хочу мириться со своей семьей. Меня не контролируют, я впервые в жизни отстаиваю свои права. Всю свою жизнь мои родители контролировали информацию, касающуюся нашей семьи. Недавно я своими глазами увидел, на что они готовы пойти, чтобы распространять бесчисленные лживые истории в СМИ, в основном за счет невинных людей, чтобы сохранить свой собственный имидж. Но я верю, что правда всегда всплывает наружу. Мои родители бесконечно пытались разрушить наши отношения еще до свадьбы, и это не прекращается. Моя мама в последний момент отменила пошив платья для Николы, несмотря на то, как сильно она хотела надеть ее платье, и ей пришлось срочно искать новое. За несколько недель до нашей свадьбы родители неоднократно давили на меня, чтобы я отказался от прав на свое имя, что затронуло бы меня, мою жену и наших будущих детей. Они настаивали на том, чтобы я подписал соглашение до даты свадьбы. С того момента, как я начал отстаивать свои права перед семьей, я подвергался бесконечным нападкам со стороны родителей, как в частном порядке, так и публично, причем все эти сообщения были отправлены в прессу по их приказу. Даже мои братья начали нападать на меня в социальных сетях, а затем неожиданно заблокировали меня прошлым летом. Я никогда в жизни не чувствовал себя настолько неловко и униженно. Мы хотели обновить наши свадебные клятвы, чтобы создать новые воспоминания о дне нашей свадьбы, которые будут приносить нам радость и счастье, а не тревогу и смущение. Супруга постоянно подвергалась неуважительному отношению со стороны моей семьи, несмотря на все наши попытки сплотиться. Моя мама неоднократно приглашала в нашу жизнь женщин из моего прошлого, явно с целью вызвать у нас обоих дискомфорт. Несмотря на это, мы все же поехали в Лондон на день рождения моего отца, и целую неделю нам отказывали, пока мы ждали в номере отеля, пытаясь спланировать время, проведенное с ним. Он отвергал все наши попытки, за исключением его большой вечеринки по случаю дня рождения со ста гостями и камерами на каждом углу. Когда он наконец согласился со мной увидеться, это было при условии, что Николу не пригласят. Это было как пощечина. Позже, когда моя семья приехала в Лос‑Анджелес, они вообще отказались со мной видеться. В детстве меня постоянно мучила тревога. Впервые в жизни, после того как я отдалился от семьи, эта тревога исчезла, — написал Бруклин в соцсетях.