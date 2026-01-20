Сын Бекхэма объявил о разрыве отношений с родителями

Бруклин Бекхэм, сын бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, обвинил свою семью в унижении и попытках разрушить его брак, а также заявил об окончательном разрыве с ними отношений.

Ранее 26‑летний Бруклин заблокировал своих родителей в соцсетях. После чего Бекхэм‑младший призвал Викторию и Дэвида Бекхэм общаться с ним через адвокатов. Причинами конфликта называют нежелание Дэвида видеть Бруклина вместе с женой Николой Пельтц‑Бекхэм на юбилее экс‑футболиста. Также в СМИ упоминалось, что на своей свадьбе Никола отказалась от платья от Victoria Beckham, после этого мать Бруклина сорвала их танец. По мнению Бруклина, его родители проявляют неуважение к его супруге, при этом всячески пытаются создать имидж счастливой семьи. Бекхэм‑младший утверждает, что отец отказывался видеться с ним без камер и запрещал Николе Пельтц присутствовать на семейных встречах.