Решение по допуску сборной России на Паралимпиаду изменено

Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил решение по допуску сборной России на Игры 2026 года, заявки на приглашения могут подавать лыжники, сноубордисты и горнолыжники. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"23 октября прошлого года пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что из-за позиции международных федераций у россиян нет возможности отобраться на зимнюю Паралимпиаду 2026 года, - сказал Рожков. - Сегодня ситуация поменялась. МПК изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двухсторонних приглашений".

В сентябре генеральная ассамблея МПК полностью восстановила в правах Паралимпийские комитеты России и Белоруссии. Однако 23 октября пресс служба МПК сообщила, что россияне не выступят на Играх-2026 из-за позиции отдельных федераций. В частности, совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда принял решение не допускать россиян до международных соревнований, в том числе до Олимпийских и Паралимпийских игр. Позднее ПКР успешно оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде.