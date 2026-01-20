В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца

В Босфорском проливе в Турции нашли тело неизвестного мужчины. Предположительно, это может быть российский пловец Николай Свечников, пропавший в августе прошлого года во время заплыва, сообщило турецкое агентство IHA.

© Газета.Ru

Тело из воды извлекла морская полиция. На мужчине был надет костюм для плавания. Родственников пропавшего пловца вызвали на опознание.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков выдвигались различные версии случившегося. В том числе не исключалось, что во время заплыва россиянин мог утонуть или самостоятельно выбраться на берег и скрыться.

Как рассказала родственница пловца Алена Караман, его поиски в Босфорском проливе прекратились в 2025 году, но следствие продолжается. Семья Свечникова объявила награду в 1 млн рублей за информацию о его местонахождении.