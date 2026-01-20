Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слова сына Бекхэма о родителях

Экс-защитник «МЮ» О’Кейн о словах сына Бекхэма: «Дэвиду нравилось все контролировать, он был одержим совершенством. Бренд семьи не должен быть важнее ваших детей, что бы ни случилось»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джон О’Кейн прокомментировал слова Бруклина Бекхэма о его родителях.

Напомним, старший сын Дэвида Бекхэма заявил: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях».

«Я прожил с Бекхэмом несколько лет... Скажем так, ему нравилось все контролировать, и он был одержим совершенством. Если Бруклину пришлось так высказаться и сжечь дотла так называемую идеальную семью… Бренд Бекхэмов не должен быть важнее ваших детей, что бы ни случилось!» – написал О’Кейн.
