Олимпийские игры 2026 года будет транслировать в России онлайн-кинотеатр Okko

Зимние Олимпийские игры в Италии 2026 года будет транслировать в России онлайн-кинотеатр Okko. Об этом в среду сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подчеркнул, что на одной платформе можно будет посмотреть все об Играх в Италии.

"На российском национальном рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые. На одной платформе можно будет посмотреть все: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве. Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна. Будем вместе болеть за наших", - отметил он.

Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля. По решению Международного олимпийского комитета спортсмены из России смогут выступить только в нейтральном статусе и индивидуальных видах спорта.

На данный момент подтверждено участие в Олимпиаде-2026 пятерых россиян: фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, ски-альпиниста Никиты Филиппова, а также представителей шорт-трека Алены Крыловой и Ивана Посашкова.

Право выступить на Играх завоевали лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, но их лицензии не именные. Также отбор прошли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также саночники саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. Окончательное решение об их участии примет МОК.