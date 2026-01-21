Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев поставил точку в вопросе трансляции в России зимних Игр-2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, соревнования в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko.

«На одной платформе можно будет посмотреть все: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи», — заявил Дегтярев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил Олимпиаду с шабашем и призвал отказаться от ее трансляции в России. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, напротив, призвала показать Игры.

Олимпиада-2026 в Италии пройдет с 6 по 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.