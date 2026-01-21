Подсчитано, сколько раз российские бодибилдеры нарушили правила в 2025 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2025 году выявило 23 нарушения антидопинговых правил спортсменами Федерации бодибилдинга России (ФББР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В 2025 году РУСАДА зафиксировало 23 нарушения антидопинговых правил со стороны спортсменов Федерации бодибилдинга России, - рассказала представительница пресс-службы. - Выявлено 8 положительных проб, 14 случаев отказа от сдачи допинг-проб и 1 случай обладания запрещенной субстанцией. При этом 21 нарушение выявлено всего на двух соревнованиях в ноябре 2025 года, на которых почти каждый протестированный спортсмен нарушил антидопинговые правила".

"В связи с этим РУСАДА обратилось в Минспорт России с предложением рассмотреть приостановку государственной аккредитации ФББР. Вместо стандартных 4 лет аккредитация была продлена только на 6 месяцев (с 1 декабря 2025 г.) при условии, что федерация в кратчайшие сроки совместно с РУСАДА разработает и внедрит эффективные меры по профилактике нарушений", - добавила собеседница ТАСС.