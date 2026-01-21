Неизвестный поджег статую нападающего саудовского «Аль‑Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду на проспекте Авенида‑ду‑Мар в Фуншале (Мадейра), сообщает Correio da Manhã.

Акт вандализма был снят самим мужчиной и опубликован в социальной сети. На кадрах злоумышленник танцует под музыку, а затем обливает статую Роналду легковоспламеняющейся жидкостью и поджигает.

Полиция Мадейра сообщила, что установила личность мужчины, который ранее уже совершал подобные действия.

Роналду — чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций в составе сборной Португалии.