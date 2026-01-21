Роднина: широкого просмотра Олимпийских игр в нашей стране не будет

Ирина Роднина считает, что в России не будет широкого просмотра зимних Олимпийских игр 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В РФ турнир покажет стриминговый сервис Okko.