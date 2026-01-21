Ирина Роднина: «Широкого просмотра Олимпийских игр в нашей стране не будет, думаю»
Ирина Роднина считает, что в России не будет широкого просмотра зимних Олимпийских игр 2026 года.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В РФ турнир покажет стриминговый сервис Okko.
«Ну, хоть как-то покажут Олимпиаду, я буду смотреть. Но широкого просмотра Олимпийских игр в нашей стране не будет, думаю. Меня не все интересует из олимпийской программы. В первую очередь посмотрю парное катание, хотя наших фигуристов и не будет на Олимпиаде, что безумно обидно. Посмотрим, как иностранцы распределят места в парном катании без нас, как они устроят междусобойчик. Мне интересно узнать, какие сейчас мировые тенденции в парном катании», – сказала Роднина.
