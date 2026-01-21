Гашек вновь напал на США

Бывший голкипер клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек высказался о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу на фоне политики США.

© Sports.ru

«Среди политиков все чаще обсуждается бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года в Соединенных Штатах. Нет сомнений в том, что международные спортивные мероприятия не должны проводиться в стране, которая угрожает другим странам военной агрессией и претендует на их территорию», – написал Гашек.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.