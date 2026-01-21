Латвийские каналы будут включать рекламу во время выступления россиян на ОИ

Латвийские каналы планируют включать рекламу во время выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026

Sports.ru

Директор спортивных программ латвийской телекомпании TV3 Group Томс Цирценис заявил, что во время выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026 на каналах будет идти реклама.

По его словам, латвийские телеканалы уже включали рекламу во время выступления россиян во время чемпионата Европы по санному спорту и намерены делать так же на Олимпийских играх в Милане.

«Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту, но это навредило бы латвийским саночникам, для которых это олимпийский год, и они вынуждены соревноваться вместе со спортсменами из... (России). Это преднамеренное редакционное решение, а не техническое совпадение, поэтому эти моменты используются для запланированных рекламных пауз», – цитирует Цирценса РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.
