Журова оценила планы Латвии показывать рекламу на выступлении россиян

Журова о планах латвийского ТВ показывать рекламу на россиянах: «Что они будут делать с лыжными гонками? Не закрывать же половину трансляции»
Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала информацию о том, что латвийские каналы будут включать рекламу во время выступления россиян на Играх.
«Это уже даже не русофобские настроения, это просто истерика. Это вообще не про спорт. Люди сводят счеты за счет таких предложений. Тем более такая схема может сработать с санным спортом или фигурным катанием, где спортсмены выступают по порядку. А как быть, к примеру, с лыжными гонками? Что они будут делать, если мимолетом покажут наших спортсменов? Не закрывать же половину трансляции», – сказала Журова.
