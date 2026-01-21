Журова о планах латвийского ТВ показывать рекламу на россиянах: «Что они будут делать с лыжными гонками? Не закрывать же половину трансляции»

Sports.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала информацию о том, что латвийские каналы будут включать рекламу во время выступления россиян на Играх.

Журова оценила планы Латвии показывать рекламу на выступлении россиян
© Sports.ru
«Это уже даже не русофобские настроения, это просто истерика. Это вообще не про спорт. Люди сводят счеты за счет таких предложений. Тем более такая схема может сработать с санным спортом или фигурным катанием, где спортсмены выступают по порядку. А как быть, к примеру, с лыжными гонками? Что они будут делать, если мимолетом покажут наших спортсменов? Не закрывать же половину трансляции», – сказала Журова.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости