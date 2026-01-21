Компания Авербуха закрыла многомиллионный иск мировым соглашением

Компания чемпиона мира, призера Олимпиады-2002 и хореографа Ильи Авербуха заключила мировое соглашение с партнерами, подавшими к ней иск. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным Telegram-канала, по условиям соглашения «ММГ Скейтинг» выплатит восемь миллионов рублей. Также, по информации «Звездач», в 2026-2027 годах «ММГ Скейтинг» и вторая сторона соглашения, «МС Билдингс» заключат контракты на разработку документации и поставку металлоконструкций для ледовых арен и спортивных объектов в Крыму.

Ранее сообщалось, что к компании «ММГ Скейтинг» подали иск на 17 миллионов рублей. В октябре 2025 года Авербух в беседе со Sport24 назвал это «абсолютно рабочей ситуацией». Он указал, что его компания построила уже шесть объектов школы «Наследие», в том числе много объектов с этими партнерами. Авербух отмечал, что речь идет о споре хозяйственных субъектов.