Дегтярев ответил, сколько российских спортсменов выступят на ОИ-2026

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что максимальное количество российских участников Олимпийских игр‑2026 в Италии составит 13 человек.

Ранее приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду приняли российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски‑альпинист Никита Филиппов, а также шорт‑трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

— Максимум на Олимпиаде выступят 13 человек. Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю. Но препятствовать спортсменам выступать — неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали за Россию. А параллельно мы восстанавливаемся (на международных соревнованиях) с разной степенью успеха, — сказал Дегтярев на форуме «Знание. Государство».

Олимпиада‑2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Россияне будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.