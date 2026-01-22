Стало известно, где похоронят пловца Свечникова

Российский пловец Николай Свечников будет похоронен в Москве, сообщила «Матч ТВ» его мать Галина Свечникова.

© Соцсети

Во вторник морская полиция обнаружила в Босфоре тело мужчины, которое, как предполагалось, принадлежит Свечникову. Тело, которое было описано как сильно деформированное, подверглось стандартной аутопсии и посмертному исследованию, также были взяты образцы ДНК. Ранее Свечникова заявила «Матч ТВ», что ДНК‑тест подтвердил, что тело принадлежит ее сыну.

— Когда сможете доставить тело Николая в Россию?

— Сегодня будет всё известно. Мы сейчас едем на опознание, затем дальше занимаемся транспортировкой. Получаем свидетельство о смерти и перевозим тело в Москву. Похороны будут в Москве, — сказала Свечникова «Матч ТВ».

Свечников пропал в августе 2025 года во время заплыва через Босфор. На момент исчезновения ему было 29 лет.