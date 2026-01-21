Стало известно, кому принадлежит найденное в Босфоре тело

Идентификация тела, обнаруженного в водах Босфора, завершена. Анализ ДНК подтвердил, что погибшим является российский пловец Николай Свечников, передает CNN Turk.

© Соцсети

Во вторник, 20 января, в Босфоре было найдено тело неизвестного мужчины в костюме для купания.

Это произошло недалеко от точки, где финишировали участники межконтинентального заплыва через Босфор 24 августа 2025 года. Эксперты предположили, что останки могут принадлежать Свечникову.

«Было проведено сравнение с образцами ДНК, взятыми у родителей Свечникова. В результате испытаний было установлено, что тело принадлежало Николаю Свечникову», — пояснил автор статьи.

Отчет о причине гибели российского пловца будет доступен не раньше конца апреля. Тело погибшего передадут семье после завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы, уточнил обозреватель.

Ранее сообщалось, что Галина Свечникова, мать погибшего спортсмена, сдала ДНК‑тест. Перед сдачей анализов она заметила, что татуировки на теле мужчины, которого обнаружили накануне в турецком Босфоре, схожи с теми, что были у её сына.