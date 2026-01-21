Экспертиза ДНК показала, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

Экспертиза ДНК показала, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом в среду, 21 января, сообщило агентство IHA.

Свечников пропал 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Пловец готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, однако перед заплывом в Стамбуле выпали осадки. По словам его супруги, организаторы заплыва приступили к поискам лишь через 12 часов.

20 января в проливе нашли тело, которое, предположительно, принадлежит Свечникову. По информации СМИ, татуировки на теле совпали с наколками пловца, а позже СМИ и вовсе сообщили, что найденного человека действительно опознали как Свечникова.

В тот же день мать российского пловца рассказала, что ей не разрешают посмотреть найденное тело спортсмена, пока не станут известны результаты их ДНК-теста. Родители спортсмена прибыли в Стамбул. Там, в Институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК. Предполагалось, что результаты будут известны утром 22 января, однако, судя по информации IHA, тест удалось сделать быстрее.