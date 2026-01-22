Олимпийский комитет России зарегистрировал талисман сборной

Олимпийский комитет России зарегистрировал талисман национальной сборной на Играх-2026 в Италии в виде олимпийского мишки образца 1980 года, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в июле 2025 года и была зарегистрирована только в январе текущего года. Товарный знак "Мишка" регистрируется по всем 45 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Дата истечения срока действия исключительного права - 2 июля 2035 года.

10 декабря министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев во время Олимпийского собрания рассказал, что олимпийский мишка образца Игр 1980 года в Москве будет талисманом сборной на Олимпиаде в Италии.

Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в Италии.