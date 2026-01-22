У экс-жены вратаря Нигматуллина арестовали имущество на десятки миллионов

У бывшей жены экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина Елены арестовали имущество на 63 млн рублей, сообщает Mash на спорте.

© Соцсети

Елена не вернула бывшему супругу деньги, которые должна была передать по решению суда. На постановление суда о том, что Елена должна отдать деньги женщина не отреагировала. Приставы приняли решение забрать ее две квартиры, где живут ее родственники. Также у Елены забрали гараж.

С Еленой в официальном браке Руслан прожил с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель. Бракоразводный процесс продолжается, бывшие супруги делят имущество. В конце ноября 2025 года 51-летний Нигматуллин вновь женился — его избранницей стала 23-летняя модель и телеведущая Эвелина Сынча.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.