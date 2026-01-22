Экс-глава совета директоров "Локомотива" признал вину в убийствах

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Да, признаю вину в полном объеме", - заявил подсудимый в ответ на вопрос судьи.

Ранее сообщалось, что Липатов связан с уголовным делом о заказных убийствах миллиардера Валерия Цимбаева.

По версии следствия, обвиняемый действовал совместно с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, бывшим военнослужащим Павлом Христевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также неким Олегом Михалевым. Как полагают следователи, все эти люди получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы Министерства путей сообщения РФ Александра Фоминова.

Липатов, помимо руководящей должности в "Локомотиве", занимал пост председателя совета директоров "Транстелекома" и был совладельцем Межтрастбанка.