Семья погибшего россиянина подаст в суд на организаторов заплыва в Босфоре

Альперен Чакмак, адвокат семьи пловца Николая Свечникова, заявил, что к организаторам заплыва в Босфорском проливе будет подан иск в суд, передает «Матч ТВ».

© Соцсети

«Мы подадим иск в суд к организаторам соревнований», — сказал Чакмак.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.