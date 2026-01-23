В МОК рассказали о мерах безопасности в отношении россиян на Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали о мерах безопасности в отношении российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде. Об этом сообщает Odds.ru.

В организации заявили, что для всех делегаций и нейтральных спортсменов, включая российских, приняты соответствующие меры безопасности. При этом ответственность за обеспечение безопасности лежит на итальянских властях, подчеркнули в МОК.

22 января в МОК рассказали об общении российских спортсменов с журналистами на Олимпиаде-2026. В комитете отметили, что россиянам можно будет общаться с журналистами.

«Однако съемка разрешена только для владельцев медиаправ», — напомнили в МОК.

На данный момент приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля.