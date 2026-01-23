Бывший тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко избил сантехника из-за отсутствия отопления. Об этом сообщила журналистка издания «Общественное» Наджие Аметова на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

По ее информации, пострадавшего сантехника госпитализировали. а снимавший избиение начальник ЖЭКа заявил об исчезновении видео.

Сам Михайличенко заявил, что ему безразлична огласка инцидента.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на всей территории Украины возможен тотальный блэкаут в случае ударов по критической энергетической инфраструктуре. «Последствия могут быть крайне серьезными: речь идет о почти полном отключении электроэнергии в стране», — указала она.