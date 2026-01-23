Дегтярев поведал, каким видит будущее российского спорта

Российские атлеты при нынешнем внимании государства к спорту через 10 лет будут побеждать на всех соревнованиях в рамках чемпионатов мира и Олимпийских игр. Такое мнение на форуме "Знание. Государство" высказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Госпрограмма развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года была утверждена правительством 7 октября 2021 года и вступила в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, к 2030 году предусматривается увеличение количества граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%.

"Во-первых массовым, - ответил министр и глава ОКР на вопрос, каким он видит российский спорт через 10 лет. - Вижу, как утром и вечером все парки заполнены счастливыми родителями и детьми, которые занимаются спортом. Во дворах установлено современное оборудование для занятий спортом. Государство знает, чем вы занимаетесь, и министр спорта видит, что вы занимаетесь. Спорт высших достижений - это победы на всех чемпионатах мира, Олимпийских играх, гордость за наш флаг".

"Знание. Государство" - масштабный просветительский проект общества "Знание" для государственных и муниципальных служащих. Проект реализуется с 2022 года, в его рамках проходят лекции и трансляции из мультимедийных студий общества "Знание". За более чем два года проведено свыше 30 тыс. лекций во всех регионах России, слушателями стали более 3,5 млн человек.