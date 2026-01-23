Фетисов высказался о продлении бана России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении продлить отстранение сборных России от международных турниров.

© Sports.ru

Ранее ИИХФ продлила отстранение российских сборных от международных соревнований. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.