Детский футбольный тренер спас ребенка из горящей машины

Детский футбольный тренер Андрей Гельгорин спас семилетнего мальчика из горящей машины возле спорткомплекса «Зенит» в Иркутске, сообщает «ИрСити».

Инцидент произошел 19 января. Также Гельгорину помогали двое мужчин. Затем один из работников спорткомплекса вынес спасателям молоток, черенком которого и удалось проделать дыру в стекле и сломать его.

— Смотрю, уже огонь, воспламенение пошло. Забежал в спортзал, спросил: «Чья машина?» Женщина откликнулась, сказала, что ее и у нее там ребенок. Побежали, пытались открыть машину, но с сигнальной кнопки она не открывалось, видимо заблокировалась от огня. Пытались разбить стекло, не получалось даже ногами, он тонированное, в пленке. Он был пристегнут в детском кресле. Вроде парнишка‑то высокий, а лет мало. С креслом первая попытка неудачная была — отстегнуть не получалось. Уже потом вместе с креслом выдернули пацана, — сказал Гельгорин.

Отмечается, что к моменту приезда пожарных машина почти полностью сгорела.