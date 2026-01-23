Российских штангистов-юниоров допустили до соревнований с флагом и гимном

Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в юниорских и молодежных соревнованиях с использованием флагов и гимнов стран. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе организации.

В ней уточнили, что правило вступит в силу на чемпионате мира среди юниоров, которое пройдет с 2 по 8 мая в египетской Исмаилии, а также на молодежном чемпионате мира — он состоится 5–11 июля в колумбийском Кали.

По правилам IWF в молодежную возрастную категорию входят спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет, а в юниорскую категорию — спортсмены в возрасте от 15 до 20 лет, передает ТАСС.

23 декабря 2025 года международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны. При этом в организации уточнили, что взрослые фехтовальщики из России могут принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

15 января спортсменам из России и Белоруссии разрешили выступать на соревнованиях по конному спорту среди детей и юниоров с национальной символикой.