Боско станет официальным экипировщиком сборных России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России (ОКР) и компанией Мануфактуры Боско, которая вновь станет официальным экипировщиком олимпийской и национальных сборных команд России.

«В Калуге сегодня принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России и Мануфактурами Боско. Этот бренд впервые стал единым официальным поставщиком экипировки для олимпийской и сборных команд России. Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович также сегодня представил производственные мощности фабрики Bosco и новые образцы формы. Компания Bosco уже являлась официальным экипировщиком сборной команды России с 2002 по 2016 год на восьми Олимпийских играх. А ее возвращение стало результатом запроса со стороны спортивного сообщества. Сейчас мы будем стараться успеть экипировать нашу паралимпийскую сборную, которая выступит на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Дал поручение разработать дизайн формы для наших спортсменов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Форма должна быть такой, чтобы весь мир удивился, а наши атлеты в этой форме одерживали только победы», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.