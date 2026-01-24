Пропавшую в Воронеже 18-летнюю самбистку нашли мертвой

Масштабные поиски 18-летней спортсменки в Воронеже завершились трагедией: девушку, пропавшую двое суток назад после того, как она села в неизвестный автомобиль, обнаружили без признаков жизни. Тело Александры нашли в Придонском микрорайоне, при этом следствию еще предстоит установить точную причину гибели.

Телеграм-канал «112» сообщает, что обстоятельства случившегося в данный момент выясняются сотрудниками правоохранительных органов. «Была ли смерть насильственной — выяснит следствие. Обстоятельства случившегося выясняются», — констатирует канал.

Известно, что в день исчезновения, 22 января, девушка уехала в неизвестном направлении на темно-синем автомобиле марки Mercedes, после чего связь с ней оборвалась.

Поисковая операция координировалась волонтерами и полицией, которые изначально предполагали, что пропавшая может находиться в черте города.

Александра являлась кандидатом в мастера спорта по самбо и проживала в поселке Ямное. Родственники погибшей обратились в правоохранительные органы сразу после ее исчезновения, подчеркнув, что ранее девушка никогда не пропадала без предупреждения.