В Аргентине после футбольного матча избили 20-летнюю девушку-судью Викторию Круз, передает Sport Baza.

© Соцсети

Круз работала на матче плей-офф любительской лиги. После финального свистка на нее напади болельщики, повалили на землю, схватили за волосы, а также нанесли несколько ударов по голове.

Девушка потеряла сознание на какое-то время. В больнице серьезных травм у нее не выявили.

Также был избит один из футболистов, который пытался заступится за арбитра. Игрока госпитализировали. Полиция устанавливает личность всех участников происшествия.

16 декабря 2025 года мастер спорта по боксу, призер ряда российских турниров Азамат Ахметов, избил свою жену, когда она вернулась домой от подруги.

Ахметов начал кричать, что супруга изменила ему, а затем несколько раз ударил ее по лицу. Ажара отправилась в больницу и рассказала о происшедшем матери боксера, но та во всем обвинила девушку. Ажара сняла побои и написала заявление в полицию.