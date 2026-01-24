Экс-игрока сборной Португалии обвинили в изнасиловании

Бывший футболист сборной Португалии Рубен Семеду был обвинен в изнасиловании. Издание Record сообщило, что под ником Pássaro Negro выложила в соцсетях посты, в которых указала, что Семеду пригласил ее к себе домой, где грубо обращался с ней.

«Он говорил, что ударит меня. У него дома было так много друзей, я не знаю почему. Он спросил, не хочу ли я выпить. Слава богу, я не употребляю алкоголь. Я знаю, ты смотришь мои истории. Ты никчемный. Ты кусок дерьма. Ты никуда не годишься», — написала девушка.

В 2021 году Семеду был арестован в Греции по обвинению в изнасиловании. По информации источника, согласно показаниям жертвы, 27-летний защитник встретил ее в баре в Оропосе, напоил, отвез в свой дом в Глифаде, где изнасиловал ее совместно со своим агентом.