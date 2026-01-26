Тарпищев: Олимпиаду обязательно надо смотреть

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что зимние Олимпийские игры — 2026 необходимо смотреть в том числе и для того, чтобы учиться. Его слова приводит Sport24.

«Олимпиаду обязательно надо смотреть и анализировать, что происходит. И, конечно, спортсменам надо давать шанс смотреть все. Тогда злость появляется, стимул. Хочется работать, достигать. Поэтому здесь больше плюсов, чем минусов, когда ты не смотришь», — отметил он.

21 января министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что зимние Олимпийские игры 2026 года в России будут транслироваться на платформе Okko. .

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.