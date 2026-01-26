В Олимпийском совете Азии избрали нового президента

Президента Олимпийского комитета Катара шейха Джоана бин Хамада Аль-Тани избрали председателем Олимпийского совета Азии (ОСА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы прошли на 46-й генассамблее Олимпийского совета Азии в Ташкенте.

"Азия - самый большой и разнообразный континент в олимпийской семье, - сказал избранный глава организации. - Это разнообразие - наша самая большая сила. Но оно также требует от нас единства, основанного на взаимном уважении и нашей общей приверженности олимпийским ценностям. Благодаря единству мы превращаем разнообразие в возможности. Мы расширяем права и возможности наших национальных олимпийских комитетов и предоставляем нашей молодежи платформу для достижения успеха на мировой спортивной арене".

На посту президента ОСА шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани сменил представителя Индии Рандхира Сингха, который досрочно покинул должность по состоянию здоровья.

Как отмечает пресс-служба Минспорта Узбекистана, в генассамблее ОСА принял участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев, прибывший в Ташкент с рабочим визитом.