Губерниев объявил имя самого влиятельного российского спортсмена

Губерниев назвал самого влиятельного российского спортсмена

Телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал самого влиятельного российского спортсмена. Об этом сообщает Sport24.

По мнению журналиста, это Александр Овечкин.

«Это человек, которым восхищаются президенты больших стран. Овечкин собирает вокруг себя миллионы поклонников. Так что Овечкин — самый влиятельный спортсмен с огромным отрывом», — заявил Губерниев.

Он добавил, что в других видах спорта тоже есть влиятельные россияне.

«В биатлоне таких фигур может быть несколько, потому что в лыжах, например, фигура Александра Большунова выделяется», — заявил Губерниев.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.

