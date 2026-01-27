Умер бывший главный тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову Ирину Игнатьеву.

Как пишет Telegram-канал Shot, Игнатьев страдал от онкологического заболевания: у него было злокачественное новообразование в желудке. Последнее серьезное ухудшение состояния у него наблюдалось в апреле 2025 года — тогда канал заявил, что наставник обратился к медикам из-за осложнений на фоне опухоли.

Борис Игнатьев родился 5 декабря 1940 года в Москве. Воспитанник юношеской команды московского «Спартака». Начал играть в 1956 году и закончил футбольную карьеру в 1972 году. Провел семь матчей в высшей лиге чемпионата СССР в составе «Волги» из Горького.

Игнатьев начал тренерскую карьеру с наставничества во владимирском «Торпедо» в 1973 году. С 1996 по 1998 год был главным тренером сборной России по футболу.