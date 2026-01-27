Появились подробности смерти экс-тренера сборной РФ по футболу Игнатьева

Бывший тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев умер через несколько дней после операции на желудке — у специалиста произошли осложнения на фоне проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

85-летний Игнатьев несколько лет боролся с раком желудка. Недавно перенес очередную операцию, которая прошла успешно, и вскоре тренера выписали. Дома ему стало плохо: ночью 27 января состояние резко ухудшилось. Родные вызвали скорую помощь, но медики не успели — сердце Игнатьева не выдержало.

Напомним, что Игнатьев родился 5 декабря 1940 года. Начал тренерскую карьеру в 1973 году, а с 1996 по 1998 год был главным тренером сборной России по футболу. 27 января его вдова Ирина Игнатьева подтвердила смерть наставника.