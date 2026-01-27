СКА поздравил с годовщиной снятия блокады Ленинграда

СКА о 82-летии снятия блокады Ленинграда: «Почти 900 дней нечеловеческих испытаний. Низкий поклон и вечная память павшим. Честь, слава и благодарность всем, кто помог отстоять город!»

«27 января 1944-го – один из самых важных дней в истории нашего города. 82 года назад Ленинград был полностью освобожден от блокады. Войска Ленинградского фронта в ходе операции «Январский гром» нанесли сокрушительное поражение группировке врага, отбросив фашистов на 70-100 километров от города. Вечером 27 января 1944 года город на Неве салютовал своим освободителям 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Почти 900 дней нечеловеческих испытаний и невероятного мужества, проявленного защитниками Ленинграда на передовой и в тылу. Низкий поклон и вечная память павшим. Честь, слава и благодарность всем, кто помог отстоять город! С Ленинградским днем победы!» – говорится в сообщении клуба.
