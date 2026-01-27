Губерниев отреагировал на слова Гашека

Губерниев о словах Гашека: «Пусть поблагодарит Францию, которая вместо мудаков из Эстонии примет ЧЕ по фехтованию. Доминику стоит обратиться к эстонскому психиатру»
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление экс-голкипера клубов НХЛ и сборной Чехии Доминика Гашека, поблагодарившего Эстонию за решение не пускать российских спортсменов на соревнования.
Из-за этого решения Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию в 2026 году.
«Пусть Доминик Гашек поблагодарит еще Францию, которая вместо мудаков из Эстонии примет чемпионат Европы по фехтованию. Гашек – великий вратарь и не совсем здоровый ментально человек, с моей точки зрения. Ему стоит обратиться к эстонскому психиатру. Видимо, чешские уже не справляются», – заявил Губерниев.
