Губерниев отреагировал на слова Гашека

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление экс-голкипера клубов НХЛ и сборной Чехии Доминика Гашека, поблагодарившего Эстонию за решение не пускать российских спортсменов на соревнования.

© Sports.ru

Из-за этого решения Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию в 2026 году.